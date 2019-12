Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember nimmt die Deutsche Bahn die Fernverkehrslinie Dresden - Berlin - Rostock in Betrieb. Anfangs wird die Intercity-Strecke zehnmal bedient, ab März soll es dann einen zwei-Stunden-Takt mit 16 Fahrten geben, wie die Bahn am Dienstag mitteilte.

4:20 Stunden braucht der Intercity von Dresden nach Rostock. Durch die neue Verbindung bekommen sechs Orte entlang der Strecke wieder einen regelmäßigen Fernverkehrsanschluss. Dazu gehören Oranienburg (Oberhavel) und Elsterwerda (Elbe-Elster) in Brandenburg sowie Neustrelitz und Waren (Müritz) in Mecklenburg-Vorpommern. Von Oranienburg aus ist man dann in anderthalb Stunden in Rostock und in weniger als drei Stunden in Dresden.

Im kommenden Mai sollen Warnemünde (Mecklenburg-Vorpommern) und der Flughafen Schönefeld zu der Verbindung hinzukommen. Sobald der neue Hauptstadtflughafen BER eröffnet, soll der Stopp von Schönefeld dorthin verlagert werden.