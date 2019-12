imago images/Milestone Media Audio: 28.12.2019 | rbb|24 | O-Ton Kioskbetreiber Karsten Richter | Bild: imago images/Milestone Media

Interview | Kioskbetreiber zur Kassenbonpflicht - "Es kann doch nicht sein, dass wir Bons für den Müll drucken"

26.12.19 | 10:25 Uhr

Ab 1. Januar müssen alle Einzelhändler auch für die kleinsten verkauften Posten einen Bon für den Kunden ausgeben. Auch wenn den keinen will. "Belegausgabepflicht" heißt das Ganze. Und es führt vor allem zu Kosten und Müll, sagt Kioskbetreiber Karsten Richter.



Ab 2020 gilt für Deutschlands Einzelhändler die Belegausgabepflicht. Jeder, der einen nennenswerten Umsatz macht, muss ab Januar Kunden einen Kassenbon anbieten, auch wenn diese ihn nicht annehmen müssen. So soll verhindert werden, dass in Restaurants, beim Bäcker oder Friseurläden die Löschtaste gedrückt oder Software zum Wegzappen der eingegebenen Daten verwendet wird - und so die Einnahmen am Fiskus vorbeilaufen.



rbb|24: Herr Richter, kommen in Ihren Kiosk viele Kunden, die Kleinigkeiten wie eine Zeitung, eine Packung Kaugummis und andere Kleinigkeiten erwerben? Karsten Richter: Hierher kommen überwiegend Kunden, die Sammelbilder, Zeitschriften, Zigaretten, kleine Geschenkartikel oder andere kleine Posten kaufen.

Zur Person rbb Kioskbetreiber - Karsten Richter Karsten Richter betreibt die "Tabak Börse" im Südringcenter in Frankfurt (Oder). Er muss ab 1.1. für alle verkauften Posten einen Kassenbon ausdrucken. Falls die Kunden den Bon nicht mitnehmen, muss er die Bons auch entsorgen.



Wie ist das bisher mit den Kassenbons - in welchen Fällen drucken Sie welche? Kassenbons drucke ich im Moment nur auf Kundenwunsch. Denn im Augenblick müssen sie ja nicht ausgedruckt werden. Es wollen eigentlich nur Kunden den Bon mitnehmen, wenn sie noch vorhaben, in andere Geschäfte zu gehen. Um dort nachweisen zu können, dass die Ware bereits bezahlt ist. Wir führen praktisch keine Sachen, wie elektronische Artikel, wo es um Gewährleistung geht. Wenn wirklich mal ein Kunde zurückkommt, weil ein Geschenkartikel oder ähnliches eine Macke hat, dann sind wir schon kulant und tauschen den ohne Bon um.

Was genau ändert sich jetzt für Sie ab dem 1. Januar 2020? Ab 1.1. sind wir in der Situation, dass wir für jeden Kunden – egal ob er will oder nicht – einen Kassenbon drucken müssen. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den mitzunehmen, er kann ihn also hierlassen und ich entsorge ihn im Restmüll. Kassenbons sind aus Thermopapier, die nicht im normalen Papiermüll entsorgt werden dürfen.

Was bedeutet das für Sie? Für mich bedeutet das ganz konkret, dass ich im Jahr Mehrkosten von etwa 220 Euro habe. Ärgerlich ist, dass diese Bons in den allermeisten Fällen ja nur für den Müll produziert werden. Das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Alle reden davon, Ressourcen zu schonen und einzusparen – und jetzt soll ab dem neuen Jahr im kompletten Einzelhandel deutlich mehr Müll produziert werden. Da gehen ja auch Ressourcen den Bach runter. Ich hoffe, das ändert sich nochmal. Bundeswirtschaftsminister Altmeier hat ja bei Bundesfinanzminister Scholz interveniert und sich dafür ausgesprochen, dass die Bonpflicht zumindest bei kleinen Posten wegfallen soll. Aber richtig zuversichtlich bin ich nicht, dass das rückgängig gemacht wird. Aber es muss einfach eine Lösung geben - es kann doch nicht sein, dass der komplette Handel die Bons für den Müll druckt.

Müssen Sie auch ihre Ladenkasse umrüsten? Die Ladenkasse umrüsten muss ich nicht. Meine Kasse ist in der Lage, ständig einen Bon zu drucken. 2017 trat der erste Teil des jetzt greifenden Gesetzes in Kraft, da mussten alle Kassen so umgerüstet werden, dass alle Kassiervorgänge elektronisch erfasst, gespeichert und auslesbar sind.

Grund für die Neuregelung ist ja, dass es noch schwieriger werden soll, Einnahmen nicht zu versteuern - Stichwort Steuerbetrug am Ladentisch. Denken Sie, dass auf diese Weise sehr viele Steuergelder hinzukommen, die bislang unterschlagen wurden? Laut Bundesrechnungshof entgehen dem Staat so schätzungsweise zehn Milliarden Euro an Steuereinnahmen pro Jahr. Dass es wirklich zehn Milliarden Euro sind, kann ich mir nicht vorstellen – auf welchen Schätzungen diese Zahl auch immer beruht. Die Kassen der Einzelhändler sind ja schon umgerüstet und daher relativ schlecht manipulierbar. Es muss also jeder Kassenvorgang erfasst, registriert und gespeichert werden. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Sabine Priess, rbb|24



Hintergrund Dem Staat entgehen jedes Jahr hohe Steuersummen, weil Unternehmen ihre Umsätze mit manipulierten Kassen, Schummelsoftware oder fingierten Rechnungen nicht oder falsch erfassen - vor allem in der Gastronomie und in anderen Branchen mit hohem Bargeldanteil. Ein Gesetz von Ende 2016 sieht daher die Einführung einer Bon-Pflicht vor. Diese soll zunächst sicherstellen, dass alle verkauften Waren lückenlos erfasst werden. Zudem sollen Kassen durch eine technische Sicherheitseinrichtung (TSE) fälschungssicher werden, so dass digitale Daten nachträglich nicht mehr manipuliert werden können. Einzelhändler müssen Kunden ab Januar bei jedem Kauf einen Beleg aushändigen. Diese Kassenbon-Pflicht gilt bei allen Geschäften, sofern sie ein elektronisches Kassensystem besitzen. Um Müll zu vermeiden, ist auch eine digitale Bon-Übermittlung per App oder E-Mail vorgesehen.

