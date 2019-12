Während das Münchner Ifo Institut bundesweit einen starken Anstieg von Kurzarbeit in den Betrieben registriert, zeigt sich für Berlin und Brandenburg ein anderes Bild.



In der Region gebe es einen "sehr geringen Anstieg der realisierten Kurzarbeit, die sich auch seit Jahren auf einem sehr niedrigen Niveau befindet", wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag auf rbb|24-Nachfrage mitteilte. Demnach waren im Mai 2019 in Berlin und Brandenburg insgesamt 60 Betriebe mit 1.011 Kurzarbeitern betroffen. Nach Hochrechnungen waren es im August dieses Jahres 89 Betriebe mit 1.512 Kurzarbeitern.



Im November wurden in Brandenburg in 30 Betrieben für etwa 500 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt, was typisch für die Jahreszeit sei, so die Behörde. Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg sei insbesondere das verarbeitende Gewerbe von Kurzarbeit betroffen. Die Kurzarbeit in Berlin und Brandenburg liege noch weit hinter den Zahlen während der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2009 bis 2012 zurück, betont die Regionalstelle der Bundesagentur.