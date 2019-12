Im Landkreis Dahme-Spreewald soll im nächsten Jahr der Flughafen BER eröffnen - und in Grünheide im benachbarten Landkreis will Tesla eine große Fabrik bauen. Im rbb spricht der Landrat von Dahme-Spreewald-Landrat Loge über Chancen und Risiken.

Vor allem die Ansiedlung des US-Elektroauto-Herstellers im benachbarten Landkreis Oder-Spree werde Menschen und Firmen anziehen, sagte Dahme-Spreewald-Landrat Stephan Loge (SPD) am Montag Antenne Brandenburg vom rbb. Loge wies aber darauf hin, dass dafür in vielen Kommunen die soziale Infrastruktur fehle.



So baue der Landkreis in Schönefeld jetzt ein neues dreizügiges Gymnasium, das nicht geplant war. Die Gemeinde selbst gehe davon aus, bis zum Jahr 2030 zwischen 40.000 und 45.000 Einwohner zu haben - das wären dreimal so viele wie im Moment.