2.000 neue öffentliche WLAN-Hotspots in Berlin geplant

Größtes kommunales Netz in Deutschland

5.000 öffentliche Wlan-Hotspots gibt es schon in Berlin, nun sollen bis 2021 nochmal 2.000 dazukommen. Installiert werden sollen die Sender an Gebäuden, aber auch auf 200 neuen Informationsstelen. Die Zugriffszahlen im bestehenden Netz gehen bereits in die Millionen.