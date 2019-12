Der Münchner Lichttechnik-Konzern Osram, der auch einen Standort in Berlin hat, kommt in österreichische Hände. Der Sensor-Spezialist AMS sicherte sich im zweiten Anlauf mehr als 55 Prozent der Anteile an dem Traditionsunternehmen, wie der neue Eigentümer am Freitag in Premstätten bei Graz mitteilte. Damit endet der mehr als ein Jahr andauernde Poker um die Übernahme von Osram - und sechs Jahre nach dem Börsengang verliert die ehemalige Siemens-Tochter ihre Eigenständigkeit.

Anfang Oktober war AMS noch am Widerstand der Osram-Aktionäre gescheitert, brachte dann aber den Vorstand um Olaf Berlien auf seine Seite. Berlien hatte sich lange gegen den Verkauf gesträubt. Osram steckt in der Krise: Vor allem das Geschäft mit der Autoindustrie stottert, der Umsatz brach im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende September) um 13 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro ein. Unter dem Strich stand ein Verlust von fast einer halben Milliarde Euro.