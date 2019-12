Polen verschärft zum neuen Jahr seine Ladenschlussregeln. Ab dem 1. Januar sind die Geschäfte in Brandenburgs Nachbarland nur noch an sieben Sonntagen im Jahr geöffnet, wie das Deutsch-Polnische Verbraucherinformationszentrum am Donnerstag in Frankfurt (Oder) mitteilte.



Bislang durften die Geschäfte immer am letzten Sonntag des Monats öffnen, was auch zahlreiche Verbraucher aus Berlin und Brandenburg nutzten. Die sieben verkaufsoffenen Sonntage konzentrieren sich ab 2020 auf Ende Januar, April, Juni und August sowie vor Ostern und Weihnachten. Geschlossen bleiben die sogenannten Großgeschäfte auch an gesetzlichen Feiertagen, wie zum Beispiel am 6. Januar oder am 1. Mai. Bäckereien und Konditoreien, Apotheken und Tankstellen sind von den Ladenschlussregelungen ausgenommen.