Tut nix zur Sache JWD Donnerstag, 26.12.2019 | 12:45 Uhr

Welches staatliche Unternehmen arbeitet vernünftig wirtschaftlich bzw. wird so geführt? Auch nach langem Nachdenken fällt mir keins ein. Warum? Weil die Politik(er) in diesen Unternehmen mitmischen, u.a. Postenbeschaffung für Parteikollegen etc..

Wie sieht es denn sonst im ÖD aus. Am Jahresende wird festgestellt, dass noch Geld da ist. Dies muss natürlich meistens unsinnig ausgegeben werden, da sonst im nächsten Jahr die Gelder gekürzt werden.

So oder ähnlich werden auch die staatlichen Unternehmen geführt.