Mitten im Weihnachtsgeschäft sind die Beschäftigten von Galeria Kaufhof und Karstadt Sport und Karstadt Feinkost bundesweit zu einem Streik aufgerufen. Auch in den Filialen in Berlin und Cottbus sollen die Mitarbeiter am Donnerstag die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft Verdi Landesbezirk Berlin-Brandenburg mitteilte. Ab 9.30 Uhr sollen sich die Streik-Teilnehmer in Berlin auf dem Alexanderplatz vor Galeria Kaufhof zu einer Kundgebung versammeln.