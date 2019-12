Bild: dpa/D. Fang

Genehmigung unter Zeitdruck - Tesla-Zeitplan für Gigafactory könnte knapp werden

06.12.19 | 18:05 Uhr

Teslas erstes Auto aus Grünheide soll 2021 aus der Gigafactory rollen. Dafür hat das Unternehmen einen ambitionierten Zeitplan aufgestellt und die Behörden unter Druck gesetzt. Nach der Euphorie kommen allerdings Zweifel auf, ob der Zeitplan zu schaffen ist. Von Dominik Lenz



Die Produktion in der Gigafactory in Grünheide (Oder Spree) soll 2021 aufgenommen werden, so der Plan von Tesla-Chef Elon Musk. Bis dahin muss aber noch viel passieren und im politischen Potsdam machen sich Zweifel breit, ob der Zeitplan zu schaffen ist. Am Mittwoch kündigte Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) überraschend im Ausschuss für Haushalt und Finanzen eine Sondersitzung noch vor Weihnachten an, vermutlich am 17. oder 18. Dezember. In dieser Sitzung muss der Ausschuss den Vertrag, mit dem die Landesliegenschaft in Grünheide an Tesla verkauft werden soll, abgesegnet werden. Nötig ist das, weil es sich bei dem Gelände um eine Landesliegenschaft handelt, der Vertrag, für den wiederum das Umweltministerium verantwortlich ist, muss mit Schutz-Klauseln ausgestattet werden, um zum Beispiel Bodenspekulation zu verhindern. Liegt der Vertrag vor, steht der Unterschrift landesseitig nichts im Wege, Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hält darum eine Unterschrift noch vor Weihnachten für möglich.



"Genehmigungsverfahren" – der große Brocken

Der Vertrag ist aber nur einer der kleineren Schritte in Richtung Gigafactory. Der große Brocken heißt "Genehmigungsverfahren", und da muss zunächst Tesla liefern. Um überhaupt in die Genehmigung zu kommen, muss das Unternehmen vorlegen, was es in Sachen Immission, Bau, Umwelt oder Wasserwirtschaft vorhat. Auf diese Unterlagen, geschätzt bis zu 2.000 Seiten, wartet derzeit das Landesamt für Umwelt.

Liegen die Papiere vor, kümmern sich Fachressorts um Fragen wie: Gibt es auf dem Gelände schützenswerte Tierarten, wieweit belastet das geplante Werk die Umgebung zum Beispiel durch Luftverschmutzung und wie soll das zu genehmigende Gebäude überhaupt konkret aussehen. Aus der Landesregierung heißt es, man stehe mit Rat und Tat zur Seite, nach Möglichkeit soll das Verfahren beschleunigt werden zum Beispiel, indem die Anhörung öffentlicher Träger zusammengelegt wird. Steinbach betont auch: Es soll keine "Lex Tesla" geschaffen, die üblichen Vorgaben und Bedingungen müssten alle eingehalten werden. Die eigens in der Staatskanzlei gegründete Taskforce steht in verschiedenen Arbeitsgruppen mit Tesla in Verbindung. Der Tenor: die Wünsche und Anforderungen des Unternehmens ändern sich in diesen Tagen stündlich. Tesla will in die geplante Gigafactory in Grünheide bis zu vier Milliarden Euro investieren.

Deutsche Genehmigungsrealität

Es scheint, dass nach der großen Euphorie beide Seiten in der deutschen Genehmigungsrealität ankommen sind und sich Ernüchterung breit macht. Eigentlich gibt es keinen Zeitdruck, außer dem von Tesla selbst gesteckten Ziel, 2021 mit der Produktion beginnen zu wollen. Das könnte knapp werden, warnt Wirtschaftsminister Jörg Steinbach. Er sieht den neuralgischen Punkt mit dem Beginn der Vegetationsperiode im März, denn dann ist es verboten Bäume zu fällen. Seine Sorge: Wenn die Bagger in Grünheide bis März nicht rollen, müsste das Projekt bis September stillstehen oder es müsste ohne Baumfällung klarkommen. Ob Tesla in diesem Fall weiter an Grünheide festhalten würde, ist unsicher.

