Landtagssprecher Mark Weber hatte allerdings darauf hingewiesen, dass das Parlament in der Weihnachtswoche keine Entscheidung mehr treffen könne. "Als Beratungsunterlage brauchen wir einen abgeschlossenen Vertrag", sagte Weber am Freitag - denn ab Montag ist sitzungsfreie Zeit. Ein Ausschuss könne in dringenden Fällen zwar auch außer der Reihe einberufen werden, aber auch dafür gebe es eine Frist. Der nächste reguläre Ausschusstermin ist der 9. Januar.

Tesla will auf einem Gelände in Grünheide (Oder-Spree) vom Halbjahr 2020 an mit dem Bau einer Gigafabrik beginnen. Von 2021 will der Autohersteller den Kompakt-SUV Model Y fertigen. Die Pläne waren im November bekannt geworden. Bis zu 4.000 Menschen sollen nach Angaben des Landkreises in der Fabrik in drei Schichten arbeiten.

Zudem hat der US-Konzern die Absicht in Berlin ein Design- und Entwicklungszentrum aufzubauen. Als möglicher Standort dafür ist das Gelände des Flughafens Tegel im Gespräch. Da dieser sechs Monate nach der Eröffnung des BER schließen muss, könnte im Bezirk Reinickendorf ein neuer Stadtteil entstehen.