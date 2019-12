Ufo will Germanwings ab Montag drei Tage lang bestreiken

Fluggäste der Lufthansa-Tochter Germanwings müssen sich erneut auf Flugausfälle einstellen: Wie die Gewerkschaft Ufo am Freitag mitteilte, wird das Kabinenpersonal die Arbeit ab Montag für drei Tage niederlegen. Ab 2. Januar könnten weitere Streiks folgen.

Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) hat ihre Mitglieder dazu aufgerufen, die Lufthansa-Tochter Germanwings drei Tage lang, vom 30. Dezember, 0.00 Uhr, bis zum 1. Januar, 24.00 Uhr, zu bestreiken. Das gab die Gewerkschaft am Freitagnachmittag auf der Video-Plattform YouTube [youtube.de] bekannt. Zuvor hatte es nur geheißen, dass noch in diesem Jahr gestreikt werde.

Als Grund für die erneuten Arbeitsniederlegungen gab die Gewerkschaft an, dass die über Weihnachten geführten Schlichtungsgespräche gescheitert seien. Den jetzt beschlossenen Streik bezeichnete der Ufo-Sprecher als "ultima ratio", als letztes Mittel.

Die anderen drei Lufthansa-Töchter Eurowings, CityLine und SunExpress sowie die Kernmarke Lufthansa seien zunächst nicht betroffen, sagte Ufo-Vizechef Daniel Flohr am Freitagnachmittag in Frankfurt am Main. Sollte Lufthansa nicht einlenken, müsse die Gewerkschaft jedoch zu weiteren Streiks aufrufen. Dies würde nach dem 2. Januar geschehen, ergänzte Flohr - aber nur wenn "nicht weiter Öl ins Feuer gegossen wird".

Dazu zähle er "weitere Falschmeldungen, unbegründete Klagen, einstweilige Verfügungen und dergleichen mehr". Dies würde den Konflikt "nur weiter verschärfen", drohte Flohr.