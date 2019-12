Bild: dpa / Oliver Berg

Tarifstreit bei Lufthansa - Streik bei Germanwings führt am Montag zu vielen Ausfällen

28.12.19 | 22:12 Uhr

Wegen des Streiks der Flugbegleiter werden bei der Lufthansa-Tochter Germanwings am Montag viele Flüge ausfallen. Auch Fluggäste in Berlin müssen neu planen. Wie am Samstag bekannt wurde, sind allein am Flughafen Tegel 24 Starts und Landungen betroffen.

Wegen des angekündigten dreitägigen Streiks der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo sind für Montag mehrere Dutzend Germanwings-Flüge unter dem Dach der Lufthansa-Tochter Eurowings abgesagt worden.



Flugbegleiter wollen bis Neujahr streiken

Nach einer am Samstagabend veröffentlichten Liste sind unter anderem zwölf Flüge von Berlin-Tegel nach München, Stuttgart, Köln/Bonn und Düsseldorf sowie zwölf innerdeutsche Flüge gestrichen worden, die in Tegel ankommen sollten. Am Freitag hatte die "Unabhängige Flugbegleiter Organisation" ihre Mitglieder dazu aufgerufen, Germanwings drei Tage lang, vom 30. Dezember, 0.00 Uhr, bis zum 1. Januar, 24.00 Uhr, zu bestreiken. Das kurzfristige Entgegenkommen der Lufthansa-Tochter sei kein Grund, den Streikaufruf zurückzunehmen, heißt es in einem Brief der Gewerkschaft an ihre Mitglieder.

Kurzfristiges Lufthansa-Angebot abgelehnt

Die Arbeitgeber hatten zwischenzeitlich angeboten, den Teilzeit-Tarifvertrag der Lufthansa mit sofortiger Wirkung zu übernehmen. Über alle anderen strittigen Themen solle in einer Schlichtung beraten werden. Ufo hält dennoch an dem angekündigten Streik fest. Die Gewerkschaft fordert für die rund 21.000 Lufthansa-Flugbegleiter höhere Spesen und Zulagen sowie den besseren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Anstellungsverhältnisse. Für die vier anderen Flugbetriebe wurden jeweils separate Forderungen aufgestellt und Urabstimmungen abgehalten.

Ufo schließt weitere Streiks nicht aus

Insgesamt sind an den drei Tagen nach Angaben des Fachportals Austrianaviation [austrianaviation.net] 229 Germanwings-Flüge in Gefahr. Bereits beim ersten Warnstreik bei allen vier Lufthansa-Töchtern im Oktober war die Streikbeteiligung bei Germanwings am höchsten. Damals waren innerhalb von 19 Stunden rund 150 Flüge ausgefallen, unter anderem in Berlin-Tegel, Köln, München, Stuttgart und Hamburg. Die Lufthansa-Tochter Eurowings, für die Germanwings fliegt, hatte am Freitagabend angekündigt, einen Sonderflugplan zu erstellen, um die Auswirkungen des Streiks möglichst gering zu halten. Die Gewerkschaft behält sich vor, ab dem 2. Januar zu weiteren Streiks aufzurufen.



Bereits im November 1.500 Flüge ausgefallen

In dem Tarifkonflikt hat es bereits einen Warnstreik bei vier Lufthansa-Töchtern sowie einen zweitägigen Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa gegeben. Dabei waren im November rund 1.500 Flüge mit rund 200.000 betroffenen Passagieren ausgefallen. Am Flughafen Tegel waren mehrere Dutzend Verbindungen gestrichen worden. Vor Weihnachten hatten die beiden designierten Schlichter, der frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank Weise, und der frühere Ministerpräsident von Brandenburg, Matthias Platzeck (SPD), die seit Monaten zerstrittenen Tarifparteien zu einem weiteren Schlichtungsvorgespräch eingeladen. Dabei sollte der genaue Umfang der Themen festgelegt werden.

Sendung: Inforadio, 28.12.2019, 21.40 Uhr