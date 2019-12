Bild: dpa

Immobilienmarktbericht 2019 - Umsatz mit Wohnimmobilien in Berlin verdreifacht

17.12.19 | 15:17 Uhr

Die Nachfrage nach Wohnungen in Berlin ist groß, Bauland dagegen rar. Die Folge: Der Umsatz mit Wohnimmobilien in der Stadt hat sich seit 2009 verdreifacht, besagt ein neuer Bericht. Eine Trendwende erwarten die Experten nicht.

Beim Handel mit Wohnungen und Wohnhäusern in Berlin ist im vergangenen Jahr drei Mal so viel Geld geflossen wie 2009. Der Umsatz wuchs von 3,6 Milliarden Euro auf 11,1 Milliarden Euro. Das geht aus dem "Immobilienmarktbericht 2019" der deutschen Gutachterausschüsse hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde.

Trendwende nicht in Sicht

Mit einer jährlichen Steigerungsrate von gut 13 Prozent war der Zuwachs im Bundesländervergleich nirgendwo so groß wie in der Hauptstadt. "Es sind keine Anzeichen für eine Trendumkehr zu erkennen", sagte Anja Diers, die Vorsitzende des Arbeitskreises der deutschen Gutachterausschüsse am Dienstag bei der Vorstellung des Berichts. Er beruht auf jährlich knapp einer Millionen Kaufverträgen und bildet das Marktgeschehen damit sehr präzise ab. Die Wohnungsnachfrage sei groß, das Baulandangebot schwinde. Inzwischen steigen die Preise auch jenseits eines Umkreises von 20 bis 25 Kilometer um die Hauptstadt, wie aus dem Bericht hervorgeht.

Preissteigerungen auch im Umland

Für neu gebaute Eigentumswohnungen bezahlten Käufer in Berlin dem Bericht zufolge im vergangenen Jahr 5.700 Euro je Quadratmeter, für gebrauchte Wohnungen 3.500 Euro. Das waren jeweils 500 Euro mehr als ein Jahr zuvor. Auch im Umland wurde es teurer: Eine neue Eigentumswohnung kostete 3.800 Euro je Quadratmeter (+400 Euro), im Bestand waren es 2.000 Euro (+100 Euro). Bundesweit hat sich der Umsatz mit Wohnungen, Häusern, Grundstücken und Agrarflächen in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt und erreichte 2018 den Höchststand von 269 Milliarden Euro. Davon entfielen 180,5 Milliarden Euro auf Wohnimmobilien. "Insbesondere in ohnehin teuren Lagen steigen die Preise weiter stark an", erklärte die Vorsitzende des Arbeitskreises, Anja Diers. Besonders teuer sind Häuser und Wohnungen demnach im Raum München. Im Landkreis München wurden für Eigenheime im vergangenen Jahr im Schnitt 10.200 Euro je Quadratmeter bezahlt - der Bundesdurchschnitt lag bei 1.750 Euro. Am günstigsten waren Häuser im den Landkreisen Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt (490 Euro je Quadratmeter) und im Kyffhäuserkreis in Thüringen (410 Euro je Quadratmeter).



