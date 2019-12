Im ersten Fall hatten sich die Reporter als Kaufinteressenten für ein Objekt in Berlin-Weissensee ausgegeben. Der Makler zeigte ihnen den Grundriss einer geplanten Ein-Zimmerwohnung für 235.000 Euro. Für eine Reservierung wollte er 5.000 Euro haben – eine hohe Summe. Dabei sind Reservierungen praktisch immer wertlos. Denn der Verkäufer ist nicht verpflichtet, dem Interessenten die Immobilie am Ende auch zu verkaufen.



Wichtig ist deshalb, was zur Erstattung der Reservierungsgebühr im Vertrag steht. "Wenn Sie abspringen, haben Sie 5.000 Euro verzockt", so der Makler in diesem Fall. Damit liegt er allerdings falsch: Die 5.000 Euro Reservierungsgebühr sind hier rechtswidrig, weil sie im Verhältnis zum Kaufpreis viel zu hoch sind. Immobilien-Rechtsexperte Breiholdt erklärt: "Die Grenze, die die Gerichte ziehen, liegt bei zehn bis 15 Prozent der üblichen Maklerprovision." In diesem Fall wären also statt 5.000 maximal 2.500 Euro als Reservierungsgebühr zulässig gewesen.