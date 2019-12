Nach zwei Jahren gibt es zum 1. Januar 2020 im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) wieder eine Tariferhöhung.

Vor allem die Einzelfahrausweise, Tages- und Kleingruppenkarten steigen im Preis. So wird der Einzelfahrausweis AB in Berlin, Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder) und Cottbus 10 Cent teurer, Einzelfahrkarten ABC werden in Berlin 20 Cent und in Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder) und Cottbus 10 Cent teurer.