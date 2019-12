Drei Tage vor dem Jahreswechsel hat in diesem Jahr bereits der Verkauf von Silvesterfeuerwerk begonnen. Normalerweise ist der Verkauf von Raketen und Böllern erst ab dem 29. Dezember erlaubt. Weil dieser aber 2019 auf einen Sonntag fällt, beginnt der Feuerwerksverkauf bereits einen Tag früher. Geknallt werden darf aber erst ab dem 31. Dezember.

Das Thema Silvesterfeuerwerk sorgte in diesem Jahr für einige Diskussionen. So forderte beispielsweise die Deutsche Umwelthilfe (DUH), dass in bundesweit 98 mit Feinstaub besonders belasteten Städten nicht mehr geknallt werden dürfe. In mehreren deutschen Städten gibt es in diesem Jahr wieder Böllerverbotszonen zum Schutz der Bewohner und der Altstädte.

In Berlin wird die Polizei Verbotszonen am Brandenburger Tor und der Straße des 17. Juni, am Alexanderplatz in Mitte und in der Pallasstraße in Schöneberg einrichten.