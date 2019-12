Bild: imago/Jochen Tack

Kampf gegen Take-away-Müll - Beknackt verpackt

28.12.19 | 08:49 Uhr

Coffee to go, Pizza zum Mitnehmen: Die Deutschen essen und trinken immer öfter außer Haus – und produzieren damit riesige Müllberge. Franziska Ritter über die Schwachstellen alternativer Verpackungen und eine Berliner Idee, mit der alles besser werden soll.

Das Leben eines Pizzakartons ist kurz und endet für gewöhnlich in der Verbrennungsanlage. Denn so viele Fettflecken wie normalerweise nach dem Essen auf der Pappe sind und Käsereste daran kleben, lässt er sich schwerlich recyceln. Nach den Zahlen der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung, die im Auftrag des Naturschutzbunds Nabu das Abfallaufkommen der Deutschen unter die Lupe genommen hat, landen pro Jahr bundesweit rund 50.000 Tonnen Pizzakartons im Müll. "Das ist ein enormer Anstieg in den vergangenen zehn Jahren", mahnt Nabu-Referentin Katharina Istel.

280.000 Tonnen Take-away-Müll im Jahr

Doch beim Pizzakarton hört der Verpackungswahnsinn nicht auf: Rechnet man all die Schalen, Boxen und Beutel ein, in denen Burger, Sushi und Salate die Restaurants verlassen, wird der Müllberg noch größer. Dazu kommt Einwegbesteck. Auch die Plastik- und Pappbecher, die es beim Bäcker und in der Kantine zum Mitnehmen gibt, fallen ins Gewicht. Unterm Strich kommen laut Nabu im Jahr ungefähr 280.000 Tonnen an Take-away-Müll zusammen.

Biokunststoff statt Plastik

In Zeiten des Internets ist das Lieblingsessen nur einen Klick entfernt, Lieferdienste bringen Pizza, Pasta und Co. direkt nach Hause und ins Büro. Lieferando – derzeit führende Bestellplattform in diesem Bereich – arbeitet in Deutschland mit über 18.000 Restaurants zusammen. Seit Dezember 2019 hat das Unternehmen alle Artikel aus Einwegplastik verbannt aus dem Sortiment seines Webshops, über den es kooperierende Restaurants mit Verpackungsmaterialien versorgt. "Das soll ein erster Schritt sein, um das Thema anzugehen", sagt Geschäftsführer Jörg Gerbig. Statt auf Plastik setzt Lieferando jetzt auf Biokunststoffe und Papier. 2019 hat das Unternehmen nach eigenen Angaben beispielsweise mehr als 11,5 Millionen Papiertüten verkauft. Doch der Nabu sieht das kritisch: "Es geht nicht nur darum, Kunststoff zu reduzieren, sondern auch Papierverpackungen", sagt Katharina Istel und stellt eine Rechnung auf: Eine Fichte liefert im Schnitt genug Holz für gut 128 Kilo Frischfaserpapier. Um eine Tonne davon herzustellen, müsste man 7,8 Bäume fällen. Und für die 190.000 Tonnen Papier, Pappe und Karton, die pro Jahr an Einweggeschirr und Take-away-Verpackungen über die Theken gehen, sind es fast 1,5 Millionen Fichten.

Warum Bioplastik nicht die Lösung ist

Vor dem Hintergrund des EU-weiten Verbots von Einwegartikeln aus Plastik und Styropor, das 2021 kommen wird, beobachtet der Nabu einen Trend zu kunststoffbeschichteten Verpackungen aus Papier. "Die sind kaum zu recyceln und bestimmt auch nicht gesundheitsfördernd", betont Katharina Istel. Die Schwierigkeit bei Bioplastik: Viele Artikel, die jetzt auf den Markt kommen, lassen sich nur in industriellen Kompostanlagen abbauen. "Die BSR möchte nicht, dass man sein Plastikbesteck aus angeblich abbaubarem Kunststoff in die Biotonne wirft", sagt sie. Das gleiche gelte für Kunststoffe, die auf nachwachsenden Rohstoffen wie Mais basieren. Sie schnitten in der Ökobilanz kaum besser ab als Plastik aus fossilen Rohstoffen.

Mehrweg

Die Lösung kann aus Sicht der Naturschützer nur Mehrweg heißen. 2015 haben vier Berliner den Versuch gestartet, ein Pfandsystem für Behälter aus Edelstahl aufzubauen. Wer beim so genannten Tiffin-Projekt mitmachen wollte, musste sich vorab registrieren und bekam dann in teilnehmenden Lokalen sein Essen im Mehrweg-Behälter, den er später bei einem Partner zurückbringen musste. Doch als die Initiatoren für jeden Tag, die die Box beim Kunden war, eine Leihgebühr von 50 Cent verlangten, sprangen viele Nutzer ab. "Das war der Knackpunkt", sagt Anna Behrendt aus dem Team von Tiffin rückblickend. "Die Leute hatten das Gefühl, dafür bestraft zu werden, dass sie eine umweltfreundliche Mehrweglösung nutzen."

Pfandsystem

2020 will das Team um Anna Behrendt mit einem veränderten Konzept noch einmal durchstarten. Gegen zehn Euro Pfand sollen Berliner in teilnehmenden Restaurants und Kantinen das Essen ihrer Wahl in einer Edelstahlbox über die Theke gereicht bekommen – ohne sich vorher bei Tiffin Loop anmelden zu müssen. Geben sie das Gefäß bei einem teilnehmenden Partner zurück, kriegen sie eine neue Box oder ihre zehn Euro zurück. Ob das besser angenommen wird, muss sich zeigen. Auch bei Lieferando gibt es erste Überlegungen, ein Pfandsystem einzuführen. "Viele Restaurantbesitzer möchten etwas für die Umwelt tun", sagt Jörg Gerbig. "Aber meistens ist der Preis entscheidend." Mehrwegsysteme erfordern eine größere Logistik, räumt auch Katharina Istel vom Nabu ein. Es braucht passende Gefäße, Menschen die sie ausgeben und zurücknehmen, regelmäßig spülen. "Daran sieht man, dass Einweg lukrativer ist", sagt sie.