Die Berliner Industrie- und Handelskammer geht davon aus, dass durch das neue Fachkräfte-Einwanderungsgesetz jährlich bis zu 3.000 Fachkräfte zusätzlich in die Hauptstadt kommen.

Die zuständige IHK-Bereichsleiterin Sandra Trommsdorf sagte dem rbb Freitag, dass in der Berliner Wirtschaft allein in diesem Jahr voraussichtlich 138.000 Stellen für beruflich qualifizierte Fachkräfte nicht angemessen besetzt werden können. "Die Berliner Wirtschaft begrüßt das Gesetz", so Trommsdorf im rbb-Inforadio.