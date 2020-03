rbb/Franziska Ritter Audio: Inforadio | 28.02.2020 | Franziska Ritter | Bild: rbb/Franziska Ritter

Fachkräfte gesucht - Berliner Wirtschaft hofft auf neues Einwanderungsgesetz

29.02.20 | 18:39 Uhr

Ab 1. März soll es für Unternehmen leichter werden, Fachkräfte aus so genannten Drittstaaten, Ländern außerhalb der EU, einzustellen. Franziska Ritter über ein Unternehmen aus Berlin, das händeringend nach Angestellten in Asien und Afrika sucht.

Im August hat Thomas Süß in seiner Firma eine Stelle ausgeschrieben. Er suchte Produzenten, die Musik für Werbespots produzieren. Mehr als 200 Bewerbungen flatterten ins Haus, aus Deutschland kam keine einzige. "Wir müssen sehr früh anfangen, weil wir überwiegend für den asiatischen Markt arbeiten, teilweise 24 Stunden verfügbar sind. Das will nicht jeder", erklärt der Firmenchef.

Audioforce hat neben seinen Tonstudios in Berlin ein Büro in Tokio, viele Mitarbeiter in Shanghai. Da kann es schon mal passieren, dass mitten in der Nacht ein Meeting mit Fernost ansteht. Die Musiker, Produzenten und Komponisten, die für das Unternehmen arbeiten, kommen aus Australien, Taiwan, Russland und Südafrika. "Wir leben davon, dass wir interessante Leute aus aller Welt im Team haben", sagt Süß. Doch wenn er Bewerber einstellen will, die nicht aus der EU kommen, gebe es oft Probleme mit den Behörden.

Hürden für ausländische Bewerber

Seit August will der Firmenchef beispielsweise eine Frau aus Simbabwe anstellen, die für Audioforce in Afrika den Kontakt zu lokalen Musikern herstellen soll. Bislang bekommt sie keine Genehmigung, deutsche und europäische Bewerber haben nämlich einen Vorrang vor Fachkräften aus so genannten Drittstaaten. Die Behörden prüfen, ob es Deutsche oder EU-Bürger für die Stelle gibt. "Da geht es nicht darum, was die Firma braucht", ärgert sich Thomas Süß. Er hofft nun, dass er die Bewerberin endlich einstellen kann, wenn ab März das neue Fachkräfte-Einwanderungsgesetz kommt und die so genannte Vorrangprüfung wegfällt. Eine andere Hürde für Bewerber aus Drittstaaten bleibt: Um in Deutschland arbeiten zu dürfen, brauchen Fachkräfte einen von den Behörden anerkannten Berufs- oder Hochschulabschluss. Einzig IT-Kräfte sind von der Regelung ausgenommen. Es reicht, wenn sie drei Jahre Berufserfahrung haben und einen monatlichen Lohn von mehr als 4.000 Euro nachweisen. Für Thomas Süß von Audioforce spielen Abschlüsse keine Rolle: "Wenn jemand Musik hört, wird er nicht fragen, ob der Musiker ein abgeschlossenes Studium hat."

"Ein positives Signal"

Eine weitere Neuerung im Gesetz: Künftig ist es Fachkräften möglich, für sechs Monate nach Deutschland zu kommen, um sich in der Zeit einen Ausbildungsplatz oder Job zu suchen. Davon werden vor allem kleine und mittelständische Unternehmen profitieren, die sich sonst schwer tun im Ausland neue Fachkräfte anzuwerben, heißt es von der IHK Berlin. Die Industrie- und Handelskammern begrüßen die Gesetzesreform. Sie freut, dass Menschen mit einer beruflichen Qualifikation künftig Hochschulabsolventen gleichgestellt werden, ohne dass für ihren Beruf ein Engpass bestehen muss. "Entscheidend ist das Signal, dass es unbürokratischer wird und die Prüfverfahren insgesamt durchsichtiger werden für Unternehmen", sagt Sandra Trommsdorf. Sie ist Bereichsleiterin für Fachkräfte bei der IHK Berlin.

Fachkräftemangel lange nicht behoben

Die Wirtschaft hofft auf schnelle Verfahren. Dafür müsse das Personal in den Ausländerbehörden, Anerkennungsstellen und Auslandsvertretungen aufgestockt werden, mahnt Sandra Trommsdorf. Die Industrie- und Handelskammer Berlin rechnet damit, dass das neue Gesetz rund 3.000 zusätzliche Fachkräfte pro Jahr in die Stadt locken wird. Das reicht freilich nicht, um den Fachkräftemangel zu beheben. Insgesamt fehlen laut Erhebungen der IHK in Berlin derzeit 138.000 qualifizierte Beschäftigte.

Auf einen Blick Am Sonntag tritt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Der Zuzug aus Nicht-EU-Ländern wird erleichtert. Unternehmen können hoffen, schneller als bisher Fachkräfte aus dem Ausland einstellen zu können. Das Gesetz soll dazu beitragen, den Fachkräftemangel in Deutschland zu lindern. Die wichtigsten Regelungen: - Künftig können Menschen mit einer Berufsausbildung aus Nicht-EU-Ländern (Drittländern) in Deutschland eine Arbeitsstelle annehmen. Voraussetzung ist, dass ihr Abschluss anerkannt wurde als den deutschen Berufsabschlüssen gleichwertiger Abschluss. Diese Anerkennung muss vor der Einreise erfolgen. Eine weitere Voraussetzung sind deutsche Sprachkenntnisse. - Nach vier Jahren qualifizierter Beschäftigung kann eine unbefristete Niederlassungserlaubnis erteilt werden, Fachkräfte mit einem deutschen Berufs- oder Hochschulabschluss können sie schon nach zwei Jahren erhalten. - Die Beschränkung auf Mangelberufe entfällt, ebenso die Vorrangprüfung, ob es Deutsche oder EU-Bürger für die Stelle gibt. - Ermöglicht wird auch die Einreise zur Arbeitssuche für sechs Monate, sofern die Interessenten ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten, sie die verlangten Berufs- oder Bildungsabschlüsse besitzen und Deutschkenntnisse nachweisen. Probearbeiten für bis zu zehn Stunden wöchentlich ist erlaubt. Weitere Informationen gibt es hier: Bundesinnenministerium: www.bmi.bund.de Bundesarbeitsministeriums: www.bmas.de







Sendung: Inforadio, 28.02.2020, 10:35 Uhr