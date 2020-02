Am 1. März tritt das neue Fachkräftezuwanderungsgesetz in Kraft. Am Freitag erläuterte Bundswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) Chancen und Möglichkeiten in einem Potsdamer Gebäudetechnikbetrieb. Der Bundeswirtschaftsminister bezeichnete das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz als "Meilenstein" für den Standort Deutschland.

Altmaier besuchte am Freitag ein Unternehmen in Potsdam, dass schon jetzt Qualifizierte auch aus Nicht-EU-Ländern beschäftigt. Mit dem neuen Gesetz soll dies künftig unbürokratischer möglich sein.