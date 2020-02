Fünf Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals haben sich Volkswagen und die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) am Freitag auf ein Vergleichsangebot des Autobauers in Höhe von insgesamt 830 Millionen Euro geeinigt. Rund eine Viertelmillion Dieselfahrer erhalten dadurch eine Einmalzahlung, je nach Fahrzeug und Fahrzeugalter, zwischen 1.350 und 6.257 Euro an, wie der vzbv in Berlin mitteilte.

Vom vzbv beauftragte, unabhängige Wirtschaftsprüfer werden demnach per Stichprobe kontrollieren, dass Verbraucher die vereinbarte Summe auch wirklich erhalten. Bei Streitigkeiten können Kunden und Volkswagen zudem eine unabhängige Ombudsstelle einschalten, wie der Autobauer in Wolfsburg mitteilte.

VW und vzbv erzielten die Einigung nach einer Mediation durch das Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig. Dort hatte der vzbv stellvertretend für VW-Kunden auf Entschädigung geklagt. Der Verband wollte mit einer sogenannten Musterfeststellungsklage klären lassen, dass der Autokonzern Dieselkäufer "vorsätzlich und sittenwidrig" geschädigt hat und deshalb Schadenersatz zahlen muss. Diese Klage beendet der vzbv nun, wie er am Freitag mitteilte.

Wer das Vergleichsangebot von VW annehmen will, muss das bis zum 20. April entscheiden, wie der vzbv erklärte. Volkswagen sei eine Entscheidung vor der ersten Verhandlung des Bundesgerichtshofs im Dieselskandal wichtig. Das Gericht will sich ab dem 5. Mai damit befassen. Wer das Angebot von VW nicht annehmen will, der könne bis mindestens Oktober Einzelklage erheben, teilten die Verbraucherschützer mit.

Im September 2015 hatte der Hersteller nach Prüfungen von Behörden und Forschern in den USA Manipulationen an den Abgaswerten von Dieselautos zugegeben. Die Software bestimmter Motoren war so eingestellt, dass im tatsächlichen Betrieb auf der Straße deutlich mehr giftige Stickoxide (NOx) ausgestoßen wurden als in Tests.