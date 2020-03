Abschleppfirmen in Brandenburg und Berlin dürfen selbst entscheiden, welche Preise sie Falschparkern in Rechnung stellen - Recherchen des rbb-Verbrauchermagazins Super.Markt zeigen, dass es erhebliche Preisunterschiede bei den Anbietern gibt. Von Maja Helmer

Anlass der Recherchen waren mehrere Beschwerden von Mietern der GESOBAU AG aus dem Märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf. Hier überwacht die Parkraum KG die Parkplätze, Ein- und Feuerwehrzufahrten. In einigen Fällen wurden die Autos abgeschleppt, auf umzäunte Plätze verbracht und erst nach Zahlung der Rechnung freigegeben.

Autofahrer Naveen Mehling konnte die Abschlepper gerade noch stoppen, als sie sein Fahrzeug aus dem Parkhaus in Berlin-Tiergarten bugsieren wollten. Zwar hat Mehling dort seit 30 Jahren einen gemieteten Parkplatz, sich aber wegen Bauarbeiten ausnahmsweise auf einen fremden Platz gestellt. Und wurde prompt erwischt. Nun soll er 586 Euro bezahlen. "Der Vorgang des Abschleppens mag berechtigt sein. Aber die Höhe der Abschleppkosten, ist mehr als unangemessen. Zumal das Fahrzeug noch nicht einmal weggeschleppt wurde. Das nennt man, glaube ich, Abzocke."



Für das Abschleppen von falsch parkenden Pkw auf privaten Grundstücken dürfen Unternehmen in Berlin und Brandenburg eigene Preise aufrufen. Einen geregelten festen Satz wie beim Abschleppen von Fahrzeugen im öffentlichen Raum gibt es hier nicht. Allerdings sind alle Abschleppunternehmen verpflichtet, sich an ortsübliche Preise zu halten. "Die Ortsüblichkeit wird bemessen nach anderen Preisen oder anderen Abschleppunternehmen", sagt Patrick Rümmler, Anwalt für Verkehrsrecht in Berlin.

Berliner Ordnungsämter berechnen 199 Euro an reinen Abschleppkosten, wenn ein falsch geparktes Auto den Verkehr behindert. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) nehmen bis zu 208 Euro, die Polizei 136 Euro. Oft kommt aber noch ein Bußgeld hinzu. Im vergangenen Jahr wurden 29.000 Autos durch das Berliner Ordnungsamt und 36.000 von der Polizei abgeschleppt. Häufige Gründe: das Parken vor Einfahrten, insbesondere Feuerwehrzufahrten.