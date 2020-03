In Berlin und in Brandenburg ist die Zahl der Arbeitlosen gesunken - zumindest in der ersten März-Hälfte. Nicht in die Statistik eingeflossen sind dagegen die vergangenen zwei Wochen, in denen es zu massiven Einschränkungen wegen der Corona-Krise kam.

Die Arbeitslosigkeit in der Region ist in der ersten März-Hälfte zurückgegangen. Das geht aus den am Dienstag veröffentlichten neuesten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor.

Grund dafür ist, dass die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit die Daten schon Mitte März erhoben hat - und damit vor den Einschränkungen für die Wirtschaft wegen des Coronavirus. Wie die Regionaldirektion auf Nachfrage von rbb|24 sagte, werden die Zahlen immer zur Mitte des Monats erhoben.

In den ersten beiden Märzwochen waren demnach in Berlin 154.249 Menschen arbeitslos gemeldet, 2.341 weniger als im Februar. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,9 Prozent (-0,1%). In Brandenburg waren 75.570 Arbeitslose gemeldet, 3.130 weniger als im Vormonat. Die Arbeitlosenquote lag bei 5,7 Prozent (-0,2%).

Bis Mitte März hat es die übliche Frühjahrsbelebung gegeben, dann ist der Einbruch gekommen, wie die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg am Dienstag mitgeteilt hat. Durch die Corona-Einschränkungen sei es in weiten Teilen der Wirtschaft zu einer Vollbremsung gekommen. Die Agentur sprach von einem noch nie dagewesenen Umschwung.