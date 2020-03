Just Sonntag, 01.03.2020 | 09:01 Uhr

„ Um das Cargobike zu fahren, braucht man weder einen Führerschein noch eine Zulassung oder eine Versicherung“... Hm. Langsam wird es kritisch mit der Teilnahme am Straßenverkehr ohne jegliche Prüfung und Versicherung. 300 Kilo Last, Rückwärtsgang, EAntrieb... Oh man, was lassen wir da alles auf die Straßen? Gewerbliche Nutzung. Heißt, die stehen bald auch mal „in zweiter Spur“ bzw. dem normalen Biker im Weg? Wenn die Lastenräder inzwischen so groß werden, wie zB dreirädrigere KleinLKW dann wird es kritisch.