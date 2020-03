Knapp zwei Wochen nach ihrem letzten Protest gegen Konkurrenten wie Uber und Freenow planen Taxifahrer in Berlin eine neue großangelegte Demonstration. Zu einem "City-Crash" am Dienstag hat eine Gruppe von Taxifahrern aufgerufen, die sich über Facebook vernetzt hat. Die Berliner Taxi-Innung [taxiinnung.org] hat den Aufruf auf ihrer Internetseite gepostet. Gerechnet wird mit 1.000 Taxifahrern, die sich am Dienstagvormittag um 11 Uhr auf dem großen Parkplatz vor dem Olympiastadion treffen und dann gemeinsam durch die City West zum Flughafen Tegel fahren wollen.

Der Taxi-Tross soll zunächst über die Reichsstraße und den Theodor-Heuss-Platz nach Berlin- Charlottenburg fahren, anschließend führt die Strecke über die Kantstraße und den Stuttgarter Platz zum Kurfürstendamm, den Breitscheidplatz und Wittenbergplatz zur Urania. Danach fährt die Taxi-Kolonne über den Großen Stern, danach durch Moabit, bevor es via Beusselstraße und Saatwinkler Damm zum Flughafen Tegel geht. Die Innung des Berliner Taxigewerbes teilte mit, sie verstehe "die Sorgen und Nöte der Berliner Taxifahrerinnen und Taxifahrer. Wir stehen zu 100 % hinter den Forderungen unserer Berliner Kolleginnen und Kollegen", heißt es in einer Mitteilung. Taxi-Innungschef Leszek Nadolski sagte am Montag im Gespräch mit rbb|24, er rechne damit, dass der Protestzug gegen 13 Uhr am Flughafen Tegel eintreffen werde. Er rief die Teilnehmer dazu auf, auf Straßenblockaden vor dem Flughafen zu verzichten.

Ob die Taxifahrer den Termin ihres Protestes gezielt auf den eigentlichen Beginn der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin gelegt haben, wollte Nadolski im rbb|24-Gespräch nicht bestätigen. Klar sei aber: "Die Absage der ITB ist für das Berliner Taxigewerbe ein herber Schlag. Ich rechne in den kommenden Tagen mit Einnahmeausfällen von mindestens vier Millionen Euro", so Nadolski.



Die Taxifahrer protestieren am Dienstag vor allem gegen Reformpläne von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), der die Rückkehrpflicht für Anbieter wie Uber und Freenow auf den Prüfstand stellen will. Zudem bemängelt die Berliner Taxiinnung, die Berliner Verwaltung komme ihrer Kontrollpflicht bei Mietwagen-Anbietern wie Uber nicht nach.



In den vergangenen drei Monaten haben laut Nadolski schon mehr als 200 Taxifunternehmer in Berlin wegen des zu hohen Konkurrenzdrucks aufgegeben. Aktuell sind laut Taxi-Innung etwa 8.000 Taxen in Berlin unterwegs.