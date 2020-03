Die erste von zwei modernisierten Waldbrandzentralen Brandenburgs hat am Montag ihren Betrieb aufgenommen. Die Feuerwache Süd des Landesbetriebs Forst in Wünsdorf (Teltow-Fläming) habe zuvor Umbau und Testbetrieb erfolgreich abgeschlossen, hieß es. "Die frisch modernisierte Waldbrandzentrale mit neuer Technik und neu ausgestatteten Arbeitsplätzen ermöglicht es unserem Landesforst, möglichen Waldbränden in Zukunft noch besser entgegentreten zu können", sagte Forstminister Axel Vogel (Grüne) anlässlich der Eröffnung, die wegen der Corona-Situation ohne Öffentlichkeit stattfand.

Die zweite modernisierte Waldbrandzentrale in Eberswalde (Barnim) soll im Frühjahr 2021 an den Start gehen. Insgesamt 4,2 Millionen Euro aus dem EU-Agrarfonds ELER seien in die Überarbeitung des Waldbrandüberwachungssystems in Brandenburg investiert worden, hieß es.