Sven L. Berlin Freitag, 06.03.2020 | 18:05 Uhr

Ich denke das 2020 ein sehr schwieriges Jahr für die gesamte Luftfahrtbranche werden wird zumal dieses Corona Virus etwas beständiger sein soll als die jährlichen Grippewellen und uns daher sicher auch noch in den etwas wärmeren Monaten weiter begleiten wird . Aber letztendlich ist das nur die Spitze einer langen Kette denn dahinter sind auch viele andere betroffen wenn ich da an Hotels , Taxiunternehmen oder viele Großveranstaltungen denke . Mal schauen was mit der Fußball EM und den Olympischen Spielen in Tokio werden wird . Es sieht zur Zeit ebenfalls nicht so gut aus egal wohin man schaut .