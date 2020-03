Frauen haben im Jahr 2019 in Deutschland 20 Prozent weniger verdient als Männer. In Brandenburg sehen die Zahlen etwas anders aus. Hier verdienen Frauen in einigen Regionen teilweise deutlich mehr als Männer.

So erhielten Frauen mit einem Vollzeitjob in Brandenburg im Jahr 2018 im Median 2.666 Euro Brutto im Monat, Männer 2.599, also 107 Euro weniger.

Die Zahlen für das Land Brandenburg treffen aber nicht für alle Regionen zu. So verdienen in Cottbus und Frankfurt (Oder) Frauen im Median sogar über 400 Euro brutto mehr als Männer. Der Grund dafür, dass in einigen ostdeutschen Kreisen die Löhne der Frauen höher ausfallen als diejenigen der Männer, liegt in der regionalen Wirtschaftsstruktur. "In Ostdeutschland fehlen vielerorts die Branchen, die traditionell gutbezahlte Männerjobs anbieten, wie die Automobilbaufertigung, der Maschinenbau und die Chemieindustrie", erklärt Michaela Fuchs vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) die Einkommensunterschiede. "Damit in Verbindung gibt es kaum Hauptsitze großer Firmen und nur vergleichsweise wenige gutbezahlte Jobs für Ingenieure oder Maschinenbauer", so Fuchs weiter. Dies führe unter anderem dazu, dass Männer in Ostdeutschland aufgrund ihrer starken Neigung zu Produktions- und Fertigungsberufen deutlich weniger verdienen als Männer in Westdeutschland. Frauen wiederum bevorzugen Berufe im Dienstleistungs-, Sozial- und Gesundheitsbereich, so die Forscherin.



Den größten Gehaltsunterschied zu Gunsten der Männer gibt es mit 232 Euro im Monat im Landkreis Teltow-Fläming, den geringsten mit 14 Euro in Elbe-Elster. Hier verdienen beide Geschlechter jedoch deutlich weniger als z.B. in Potsdam. Sind es in der Landeshauptstadt im Median 3.073 Euro, so liegt dieser Wert in Elbe-Elster bei 2.324 Euro, als fast 750 Euro weniger.