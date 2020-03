Auf einer stark besuchten Informationsveranstaltung ist am Mittwochabend in Granzow (Landkreis Prignitz) über das Für und Wider von Phovoltaikanlagen rund um den Ort diskutiert worden. Geplant sind drei verschiedene Solaranlagen, die in anderthalb Jahren auf Feldern am Rand des Ortes auf einer Gesamtfläche von 500 Hektar entstehen sollen. Granzow liegt zwei Kilometer südlich von Gumtow und etwa 30 Kilometer südöstlich von Perleberg.

In einem Granzower Lokal versammelten sich auf Einladung von Bürgermeister Stefan Freimark mehr als 80 Gäste, einige kamen auch von außerhalb des Dorfs. Manche hielten Protestplakate in die Höhe, sie sprachen von einer Überdimensionierung und äußerten die Sorge, dass sich angesichts der riesigen Flächen in Granzow keine jungen Leute mehr niederlassen könnten. Die Umwelt werde verschandelt, sagten einige Anwesende. Das Dorf werde abgewertet.