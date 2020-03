Bild: dpa/Wolfgang Minich

Internationale Automesse - Entscheidung über neuen IAA-Standort am Dienstag erwartet

03.03.20 | 09:20

Im Wettbewerb um den neuen Austragungsort für die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) wird am Dienstag eine Entscheidung erwartet. Neben Berlin sind auch noch Hamburg und München im Rennen. Alle drei Städte haben in den vergangenen Wochen in Gesprächen mit dem Verband der Automobilindustrie (VDA) ihre Konzepte erläutert.



Münchens subtiler Diss gegen BER

Der Verband verlangt umfassende Organisationskonzepte und Investitionen. Die Automesse, die jahrzehntelang in Frankfurt am Main stattfand, soll sich zur Mobilitätsplattform mausern. Für den ADAC gilt aus Autofahrersicht: "Es kommt vor allem darauf an, die IAA langfristig am Wirtschaftsstandort Deutschland zu halten."



Zwischen den drei Wettbewerbern wäre die Hauptstadt sicherlich der Austragungsort mit den heftigsten politischen Debatten - aber auch mit der größten Nähe zum Machtzentrum. München konterte aber die Bewerbung Berlins rouiniert. "Wir haben einen Fünf-Sterne-Flughafen", und "wir haben eines der besten und modernsten Messegelände, die es weltweit gibt", sagte Messechef Klaus Dittrich im Januar. Mit BMW, Audi, MAN und vielen Zulieferern sei Bayern ein wichtiger Standort der Autoindustrie.

BMW könnte München zum Verhängnis werden