Immer mehr Lebensmittel kommen aus China. Oft findet sich auf den jeweiligen Verpackungen allerdings kein einziger Hinweis auf ihre Herkunft.

Bei vielen unverarbeiteten Lebensmitteln ist die Herkunft zwar klar, denn die Angabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Das ist bei verarbeiteten Produkten aber anders: Lediglich der letzte Verarbeiter eines Produkts oder der Besteller, also der, der es am Ende in die Supermarktregale bringt, muss auf der Verpackung angegeben werden.

"Die Anbieter sagen, dass es für sie schwierig ist, immer ein Herkunftsland einzuhalten - dass sie mal hier und mal dort einkaufen - und dass sie das einfach nicht gewährleisten können", erklärt Stefanie Wetzel, Leiterin des Verbraucherportals lebensmittelklarheit.de. Auch wären die Kosten, wenn sie immer in einem Herkunftsland einkauften, zu hoch. Doch für die Verbraucher, so sieht es Wetzel, ist die detaillierte Herkunftsangabe immens wichtig, sie sieht die Anbieter in der Bringschuld.