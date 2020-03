Emmanuele Contini/dpa Audio: Inforadio | 12.03.2020 | Thomas Rautenberg | Bild: Emmanuele Contini/dpa

Eröffnung am 31. Oktober - Dübel-Problem gelöst: Lütke Daldrup bestätigt BER-Starttermin

12.03.20 | 18:41 Uhr

Es bleibt beim 31. Oktober: Flughafenchef Lütke Daldrup hält am BER-Starttermin ausdrücklich fest. Die Probleme mit den Dübeln sind ihm zufolge gelöst. Stand heute soll auch der für den Sommer geplante BER-Test mit Tausenden Komparsen stattfinden.

Die Dübelprobleme am geplanten BER-Flughafen sind laut Engelbert Lütke Daldrup gelöst. Alle Sondergenehmigungen für die nicht normgerechten Dübel seien inzwischen erteilt oder würden noch in dieser Woche erwartet, sagte der Flughafenchef laut seinem Sprecher am Donnerstag im Beteiligungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Lütke Daldrup bestätigte erneut den aktuellen Zeitplan bis zur Eröffnung des Flughafens Ende Oktober, der dann mit neun Jahren Verspätung in Betrieb gehen soll. Die Kabelanlage des BER - bislang der kritische Punkt auf der Baustelle - werde bis Ende März voll funktionstüchtig und vom TÜV abgenommen sein, versicherte Lütke Daldrup. Unmittelbar danach werde die sogenannte Baufertigstellungsanzeige beim zuständigen Bauordnungsamt eingereicht.

Unsicherheit an Flughäfen wegen Coronavirus

"Nach jetzigen Abarbeitungsstand ist die Inbetriebnahme am 31. Oktober 2020 nicht gefährdet", sagte Lütke Daldrup. Die Dübel waren als Problem erst im vergangenen Jahr bekannt geworden. Sie waren vor Jahren unter anderem für Brandschutz und Sicherheitsstromversorgung im Hauptterminal eingebaut worden und entsprechen nicht mehr der aktuell erforderlichen Norm. Der Flughafen beantragte daraufhin nachträglich Zulassungen für die verschiedenen Bauarten beim Landesamt für Bau und Verkehr in Cottbus. Zum Teil sollten auch zusätzliche Konstruktionen angebracht werden. So gut es augenscheinlich auf der Baustelle läuft, so schlecht sind die Nachrichten über den bundesweiten Rückgang der Passagierzahlen. Minus zehn Prozent an den Berliner Flughäfen in den ersten beiden Monaten - eine Entwicklung, so Lütke Daldrup, die sich mit der Corona-Krise noch verstärken könnte.

Finanzielle Folgen aus Coronavirus nicht absehbar

Stand heute werde es bei den für den Sommer geplanten Tests mit Tausenden Komparsen bleiben. Man befinde sich in täglicher Abstimmung mit den Behörden, auch was die täglichen Abläufe an den bestehenden Flughäfen Tegel und Schönefeld angeht, sagte Lütke Daldrup. Welche Konsequenzen sich daraus für die finanzielle Situation der Flughafengesellschaft ergeben könnten, darüber wollte der Geschäftsführer nicht spekulieren. Derzeit wisse in Politik und Gesellschaft keiner genau, wie es weiter gehe, da mache auch die Fliughafengesellschaft keine Ausnahme, so der Flughafenchef.

