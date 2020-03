Bild: dpa/Uwe Zucchi

Tierschützer schlagen Alarm - Viele Kälber sind nur noch Abfallprodukte der Milch

30.03.20 | 06:07 Uhr

Um Milch zu produzieren, müssen Kühe jedes Jahr kalben. Kommt dann der Nachwuchs, sind die männlichen Kälber für die meisten Firmen wertlos. Für die Mast sind die Tiere ungeeignet. Der Verbleib vieler dieser Tiere ist unklar. Von Ute Barthel und Claudia Schön

Im Stall von Michael Mull in Lychen stehen sechs schwarz-bunte Kälber und kauen gemächlich Heu. Sie sind sieben Monate alt. Zwei Jahre will sie der Bio-Landwirt aufziehen, obwohl sie für die Mast eigentlich nicht taugen. Ihre Rasse wurde für eine maximale Milchleistung gezüchtet, also mit Blick auf die Kühe. "Diese Tiere wachsen nur sonntags", sagt der Landwirt augenzwinkernd. "Sie haben lange Beine und zu wenig Fleisch auf den Keulen, Vordervierteln und dem Rücken. Die sind für die Fleischwirtschaft uninteressant." Die Tiere hat er vom Ökodorf Brodowin gekauft. Der Betrieb dort hat, wie fast alle Höfe mit Milchvieh auch, regelmäßig einen Überschuss an männlichen Kälbern.

Ein männliches Milchviehkalb - 70 Euro Verlust

Bislang wurden die Tiere wenige Wochen nach ihrer Geburt an einen Viehhändler verkauft. Ein Verlustgeschäft, wie Ludolf von Maltzan, der Geschäftsführer des Ökodorfes, erklärt. "Wenn wir ein Kalb nach acht Wochen verkaufen, bekommen wir heutzutage 30 Euro pro Tier. Wir haben dann aber schon weit mehr als 100 Euro reingesteckt."

Der Viehhändler verkaufte die überschüssigen Kälber dann weiter an große Mastbetriebe, wo die Tiere in kürzester Zeit regelrecht "aufgepumpt" und dann als Kalbfleisch vermarktet wurden. Mit artgerechter Haltung hatte das nur wenig zu tun. Deshalb hat das Ökodorf Brodowin jetzt das Projekt "Bruderkalb" gestartet, in dem man die Kälber auf dem eigenen Hof und bei Bio-Landwirt Mull selbst mästet. "Die Tiere haben das große Los gezogen", sagt Michael Mull: "Sie werden zwar auch eines Tages geschlachtet, aber sie werden nicht weggeworfen." Kein einfaches Geschäft, denn die Mast von Milchkuh-Kälbern ist aufwändig, weil die Rasse nicht zur Fleischgewinnung gezüchtet wurde. Möglich ist es aber.

Tierschützer: "Kälber werden ertränkt und erschlagen"

An anderen Höfen und Betrieben sind die Rinderhalter gnadenlos. In einigen Betrieben in Deutschland sollen die überflüssigen Kälber bereits kurz nach der Geburt illegal getötet werden. Der Verein SOKO Tierschutz hat diese Fälle dokumentiert. "Wir haben Informanten in Landwirtschaftskreisen, die ganz normal davon sprechen", sagt Friedrich Mülln von der Soko Tierschutz. "Tiere werden ertränkt und erschlagen. Die Kälber werden erstickt, mit einer Plastiktüte über dem Kopf. Das sind die Praktiken. Oder sie landen einfach in der Güllegrube." Wie viele Kälber tatsächlich getötet werden, ist aber unklar, denn die Tiere müssen erst sieben Tage nach der Geburt registriert werden. In Brandenburg gab es laut Statistischem Landesamt im November 2019 insgesamt 142.000 Milchkühe. Da die Kühe für eine kontinuierliche Milchproduktion jedes Jahr ein Kalb bekommen müssen, sollte der Kälberbestand eigentlich gleich hoch sein. Es sind aber nur 75.000 Jungtiere bis zum Alter von bis zwölf Monaten registriert. Deshalb stellt sich die Frage, was mit den übrigen Kälbern geschehen ist? Wurden sie alle illegal getötet?

Agrarmarktexperte: "Kälber gehen in den Export"

Von illegalen Tötungen weiß Matthias Kohlmüller von der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI) nichts, wie er erklärt. Er analysiert die Fleisch- und Viehmärkte und hat für die Lücke in der Statistik auch eine Begründung: "Viele Betriebe schicken die Kälber in den Export über Händler in die Niederlande." Dort säßen Betriebe, die auf Kälbermast spezialisiert seien. Dies wäre ein Transport über Hunderte Kilometer: eine Qual für die jungen Tiere - ebenso wie die Schnellmast danach. Schuld am Kälberüberschuss ist das System Milch. Hier geht es um möglichst niedrige Preise und maximale Milchleistung, erklärt Kohlmüller weiter. "Wir produzieren billig, billig, billig und Masse. Nachhaltigkeit und Qualität ist bei Lebensmitteln in Deutschland ein Problem." Deswegen ist auch der Preis für Kälber immer weiter gesunken. Ein männliches Milchkalb kostet circa 80 Euro, ein weibliches Milchkalb, das für die Nachzucht nicht gebraucht wird, sogar nur acht Euro, also weniger als ein Kanarienvogel.

Projekt "Bruderkalb" als Alternative

Angesichts dieser Praxis rät der Tierschützer dem Verbraucher schlicht zur veganen Ernährung. Nur so könne diesem Trend ein Ende gesetzt werden. Ursache dieses Problems sei es, dass Produkte mit Kuhmilch nahezu jederzeit und überall konsumierbar sein sollen, sagt Friedrich Mülln von der Soko Tierschutz. "Die Verbraucherinnen und Verbraucher haben es in der Hand, durch einen anderen Konsum, zum Beispiel von Pflanzenmilch oder Reduzierung von Kuhmilch, diese Branche auszubremsen und zumindest vielen Tieren dieses Leid zu ersparen." Mit dem Projekt "Bruderkalb" versuchen das Ökodorf Brodowin und der Bio-Landwirt Michael Mull einen anderen Weg. Michael Mull ist auch Metzger und verarbeitet die Tiere zu Kalbswiener. Für die Würste zahlt ein EDEKA-Markt in Berlin Mahlsdorf einen fairen Preis. So machen die Biobauern mit dem Projekt zwar keinen Gewinn, aber auch keinen Verlust. Ökonomie und Tierwohl kommen gleichermaßen zu ihrem Recht. Denn ganz und gar auf Fleisch zu verzichten, ist aus Sicht des Landwirts Michael Mull auch keine Lösung. "Man soll lieber einmal weniger Fleisch essen, aber dafür gut. Wir wollen keine Massentierhaltung unterstützen. Wir wollen die Leute wachrütteln und an die Bereitschaft der Leute appellieren, dass dieses Fleisch mehr Geld wert ist", sagt er.

Sendung: Super.Markt, 30.03.20, 20:15 Uhr