Für tausende Berliner Mieter des Immobilienkonzerns Vonovia könnten die Mieten sinken. Vonovia-Chef Rolf Buch sagte am Donnerstag, sein Unternehmen könnte wegen des Mietendeckels rund zehn Millionen Euro weniger einnehmen. Er gehe davon aus, dass der Konzern bei rund einem Drittel seiner 42.241 Wohnungen in Berlin die Miete senken müsse. Aus Buchs Angaben ergibt sich grob gerechnet im Schnitt eine um etwa 60 Euro geringere Monatsmiete je betroffener Wohnung.

Der Konzern will deshalb in diesem Jahr keine Wohnungen in Berlin modernisieren.



Beim Bundesverfassungsgericht sind nach rbb-Informationen bisher drei Eilanträge gegen den Berliner Mietendeckel eingegangen. Vermieter müssen ihren Mietern bis zum 23. April die zulässige Miethöhe und deren Berechnung mitteilen. Ab November müssen in Berlin Mieten reduziert werden, die mehr als 20 Prozent über den Obergrenzen der Mietentabelle liegen.