Real-Markt in Wildau schließt in gut einem Jahr

Noch bevor der Verkauf an den russischen Investor SCP vollzogen ist, stellt die Supermarktkette Real die Weichen für die Schließung von sieben Filialen. Auch einer der Märkte in der Region ist nach dpa-Informationen betroffen: Ende März nächsten Jahres soll der Markt in Wildau (Dahme-Spreewald) südöstlich von Berlin seine Tore schließen. In der Filiale arbeiten derzeit mehr als 200 Mitarbeiter.

Schon zum Jahresende sollen demnnach die Geschäfte in Bamberg und Deggendorf (beide Bayern), im rheinland-pfälzischen Bad Sobernheim und im niedersächsischen Papenburg ihr Tore schließen. Zeitgleich mit dem Wildauer Markt soll auch in der Filiale im bayerischen Augsburg Schluss sein, Ende Juni 2021 auch die Filiale im nordrhein-westfälischen Rheine.

Insgesamt sind davon 650 Mitarbeiter betroffen. Zuvor hatten Zeitungen der Funke-Gruppe darüber berichtet.