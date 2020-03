Die EU-Kommission hat dem Metro-Konzern am Mittwoch ohne Auflagen genehmigt, seine Warenhaussparte Real an den Investor SCP zu verkaufen. Darüber berichtet am Donnerstag die "Lebensmittelzeitung". Kurz zuvor war bekanntgeworden, dass sieben Filialen noch vor dem Verkauf geschlossen werden sollen.

Real-Markt in Wildau schließt in gut einem Jahr

Dass die EU-Behörden dem Verkauf nicht im Wege stehen würden, war zu erwarten. Der künftige Real-Besitzer SCP ist bisher nicht im deutschen Handel aktiv und kein vergleichbarer Konkurrent wie Kaufland oder Rewe. Die Real-Sparte ist seit Jahren defizitär, der Metro-Konzern versuchte seit 2018, sie zu verkaufen.



Der russische Investor SCP hatte bereits kurz nach der Unterzeichnung des Kaufvertrages mit der Metro angekündigt, rund 30 Filialen mangels Zukunftsperspektiven aufgeben zu wollen. Darunter ist auch der Markt in Wildau (Dahme-Spreewald) mit mehr als 200 Mitarbeitern. Er soll im März 2021 geschlossen werden. Ob weitere der insgesamt 19 Standorte in Berlin und Brandenburg betroffen sind, ist noch nicht bekannt.

Der Rest der Kette - abgesehen von den geschlossenen Märkten - soll zerschlagen werden. Einen Großteil der 276 Real-Märkte will SCP an Real-Konkurrenten wie Kaufland, Globus oder Edeka verkaufen. Kaufland will nach jetzigem Stand bundesweit mindestens 100 Standorte übernehmen, besonders Märkte mit höchstens 5.500 Quadratmeter Einkaufsfläche, für Real-Verhältnisse die kleineren. SCP will nur einen Kern von 50 Filialen 24 Monate unter dem Namen Real weiterführen.