Bild: rbb

Coronavirus - Berliner Abgeordnetenhaus diskutiert Mundschutzpflicht

31.03.20 | 14:18

Die Parteien im Berliner Abgeordnetenhaus diskutieren, ob in der Öffentlichkeit künftig Mundschutzpflicht gelten soll. Das Problem: Masken sind Mangelware. Jetzt wollen Berufsschulen bei der Herstellung von Schutzausrüstung helfen.

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus wird in Berlin über eine Pflicht zum Tragen von Mundschutz diskutiert, wie es in einigen Ländern schon Pflicht ist. So fordert die AfD-Fraktion in einem Antrag für das Abgeordnetenhaus eine solche Vorschrift zum "Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in den öffentlichen Räumen", um die Bevölkerung besser zu schützen. Auch der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Thomas Isenberg, hält das für sinnvoll. "Ich verstehe sehr gut, dass Österreich oder aber Kommunen wie Jena mit einer Maskenpflicht vorpreschen. Das kann auch ein Vorbild für Berlin sein", sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Linke positionierte sich gegen eine Maskenpflicht. Die FDP hält diese im Moment für schlecht umsetzbar, weil Masken Mangelware sind.

Modeschule will 1.000 Masken schneidern

Die Senatsverwaltung für Wirtschaft hatte Berliner Unternehmen vergangenen Freitag bereits dazu aufgerufen, Schutzausrüstung für Krankenhäuser, Arztpraxen, Polizei und Feuerwehr zu spenden. Dringend benötigt werden Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken. Angesichts der prekären Situation haben in Berlin nun auch Berufsschulen Hilfe angeboten und angekündigt, Schutzmasken für Mund und Nase in Eigenregie herzustellen. Wie die Senatsverwaltung für Bildung am Dienstag mitteilte, will die Modeschule Berlin - das Oberstufenzentrum für Bekleidung und Mode - zunächst 1.000 Textilmasken produzieren. Lehrkräfte hätten dafür bereits Prototypen entwickelt. Die Modeschule werde die selbstangefertigten Masken zunächst dem Krankenhauspersonal anbieten, hieß es.

Auch ein selbstgebastelter Mundschutz kann helfen

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (Linke) lobte am Dienstag die Eigeninitiative der Schulen. "Das ist ein hervorragendes Signal in diesen schwierigen Zeiten. Jeder und jede hilft, wo er oder sie am besten kann." Das Robert Koch-Institut hält selbstgebastelten Mund- und Nasenschutz für hilfreich. "Es hängt vom Material ab", betonte RKI-Präsident Lothar Wieler. Doch auch ein selbstgebauter Schutz halte Tröpfchen zurück, wenn man huste und niese. "Deswegen ist er für den Schutz von anderen von Relevanz." Deutlich zu unterscheiden sei aber ein einfacher Mund-Nasen-Schutz von den virenabhaltenden Profi-Masken, die im medizinischem Bereich eingesetzt würden. Sie können auch die Träger selbst vor Infektionen schützen.

Wie ein Bildungssenatssprecher Martin Klesmann rbb|24 sagte, hat die Berliner Bildungsverwaltung eine Abfrage bei allen beruflichen Schulen in der Hauptstadt gestartet, um mögliche weitere Kapazitäten zur Produktion von Schutzmasken zu ermitteln. Eine Auswertung stand zunächst noch aus.

Theaterwerkstätten steigen in die Maskenproduktion ein

Der Ankündigung, Masken in Eigeninitiative herzustellen, folgten auch Berliner Theaterwerkstätten. Erste Aufträge hat zum Beispiel der Berliner Bühnenservice, der normalerweise für Opernhäuser und das Staatsballett arbeitet. Rund 300 Masken seien für ein Alten- und Pflegeheim genäht worden, sagte Geschäftsführer Rolf D. Suhl der Deutschen Presse-Agentur. Rund 300 weitere sollen für ein zweites Heim entstehen. Am Berliner Maxim-Gorki-Theater nähen 15 Mitarbeiter Masken für Mund und Nase, auch am Deutschen Theater in der Hauptstadt gibt es solche Pläne. Am Theater an der Parkaue sind sechs Mitarbeiter damit beschäftigt. Der Sprecher der Bildungsverwaltung, Klesmann, sagte rbb|24, es sei mit der Senatsverwaltung für Finanzen abgestimmt worden, Masken von gemeinnützigen Anbietern oder staatlichen Werkstätten für zwei Euro das Stück aufzukaufen. Kliniken, Senioreneinrichtungen und Arztpraxen berichten seit Wochen von Problemen bei der Beschaffung von Schutzausrüstung.