In der Region sind die Preise für Nahrungsmittel im Vergleicht zum März 2019 deutlich angestiegen. Im Vergleich zum März 2019 verteuerten sich Nahrungsmittel in Berlin um 3,4 Prozent und in Brandenburg um 4,5 Prozent, teilte das Landesamt für Statistik am Montag mit. Preistreiber bei den Nahrungsmitteln waren demzufolge insbesondere Fleischwaren, aber auch Fisch und Obst sind teurer als noch vor einem Jahr.

Wie aus der Statstik hervorgeht, viel der Anstieg bei vielen Lebensmitteln in Brandenburg deutlich höher aus als in Brandenburg. So war Schweinebraten in Berlin um 11,2 Prozent und in Brandenburg um 18,9 Prozent teurer. Schweinekotelett und Schweineschnitzel haben in Berlin 9,1 Prozent und in Brandenburg 13,6 Prozent mehr gekostet.