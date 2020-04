IBB nimmt erst Montag wieder Anträge auf Corona-Hilfen an

Mehr als 1,3 Milliarden Euro an Zuschüssen hat die Investitionsbank Berlin bislang an Kleinstunternehmen gezahlt, die von der Corona-Krise gebeutelt sind. In den nächsten Tagen sind allerdings keine neuen Anträge möglich. Hintergrund ist die Umstellung des Programms.