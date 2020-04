Im Prozess gegen fünf ehemalige Mitarbeiter der Brandenburgischen Boden Gesellschaft (BBG) hat das Landgericht Potsdam Bewährungsstrafen verhängt.

Das berichtet die dpa und beruft sich dabei auf Aussagen der Gerichtssprecherin Sabine Dießelhorst. Demnach verurteilte das Gericht am Freitag einen früheren Geschäftsführer wegen Untreue zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Außerdem muss der 58-Jährige eine halbe Million Euro an das Land und 50.000 Euro an die Hilfsorganisation "Brot für die Welt" zahlen.