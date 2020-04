Neun Prozent aller Bahnbrücken in Brandenburg sind in einem so schlechten Zustand, dass sie nicht mehr wirtschaftlich saniert werden können. Das geht aus der Antwort des Bahnbeauftragten der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag hervor. In keinem anderen Bundesland ist demnach ein derart hoher Anteil der Bahnbrücken so marode, dass sie neu gebaut werden müssen.

In Berlin fallen den Angaben nach sieben Prozent der Bahnbrücken in diese schlechteste Zustandskategorie. Damit belegt die Hauptstadt Platz Zwei im Negativ-Ranking zusammen mit dem Saarland. Bundesweit sind 1.004 Bahnbrücken nicht mehr wirtschaftlich zu sanieren.