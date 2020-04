Zwar hat die Zahl neuer Windräder in Brandenburg noch nicht wieder das Niveau früherer Jahre erreicht, die Branche verzeichnet dennoch im ersten Quartal 2020 einen Zugewinn. Die 107 neuen Windenergieanlagen erbringen eine Gesamtleistung von 348 Megawatt – das sei zweieinhalbmal so viel wie im Vorjahresquartal, so die vorläufigen Zahlen der Fachagentur Windenergie an Land.

Dass nun wieder mehr Windräder in Betrieb genommen wurden, liegt nach Auskunft der Fachagentur daran, dass es 2017 viele Zuschläge gab. Im Mittel vergingen zwei Jahre, bis die Anlagen in Betrieb gehen.