Der jahrelange Ansturm auf Wohnungen und Häuser in Berlin erhält einen Dämpfer. "Wir sehen im Neugeschäft einen deutlichen Rückgang im Bezug auf Wohnimmobilien", sagte der Chef der Investitionsbank Berlin (IBB), Jürgen Allerkamp, am Mittwoch. Dies hänge sicherlich mit der Unsicherheit durch den Berliner Mietendeckel sowie mit der Coronakrise zusammen. Bei besonders teuren Wohnungen seien sinkende Preise möglich, im mittleren Segment werde aber nicht viel passieren.



In der Immobilienförderung habe die IBB einen Rückgang um fast ein Drittel zu verzeichnen. Ohne eine baldige Normalisierung und "deutliche Nachholeffekte" gibt, müsse die IBB in der Wirtschafts- und der Immobilienförderung davon ausgehen, dass die sehr guten Ergebnisse von 2019 in diesem Jahr "nicht zu erreichen" seien.