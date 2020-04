Demos in Berlin und Potsdam

Keine Buchungen, keine Einnahmen: Für die Tourismusbranche ist die Corona-Pandemie eine einzige Katastrophe. Am Mittwoch machen Reisebüroinhaber bundesweit auf ihre prekäre Lage aufmerksam. Für Betroffene in Brandenburg kündigt Minister Steinbach Hilfe an.