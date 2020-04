Bild: imago images

Geringerer Wasserverbauch - Tesla ändert Genehmigungsantrag für Fabrik

15.04.20 | 17:16 Uhr

Nach den bisherigen Plänen würde die neue Tesla-Fabrik in Grünheide jährlich so viel Wasser verbrauchen, wie eine mittelgroße Stadt. Experten halten das zwar für machbar, aber aufwändig und teuer. Nun will der Konzern neue Pläne vorlegen.



Der Elektroauto-Konzern Tesla will einen geänderten Antrag für die Genehmigung der Fabrik in Grünheide stellen. Das hat Landeswirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) im Landtag in Potsdam bekanntgegeben. Für den neuen Antrag seien die Pläne der Anlage wesentlich verändert worden, sagte der SPD-Politiker. Dadurch werde deutlich weniger Wasser verbraucht, und es werde zu einer erneuten Offenlegung der Unterlagen kommen. Genehmigt wird das Papier laut Steinbach frühestens im Oktober. Tesla will in Grünheide (Oder-Spree) ab 2021 E-Autos bauen. Kritiker befürchten, dass dadurch die Trinkwasserversorgung in der Region gefährdet wird.

Urprüngliche Pläne mit hohem Bedarf an Wasser

In den vergangenen Monaten hatte es intensive Diskussionen um die Wasserversorgung der Fabrik gegeben. Der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE), in dessen Gebiet das Fabrikareal liegt, warnte vor Wasserengpässen. Es könne "umfangreiche und schwerwiegende Probleme mit der Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung" geben, hieß es im Januar. Zudem liege das Baugebiet in einer Trinkwasserschutzzone. Experten des Wasserverband Strausberg Erkner (WSE), der Berliner Wasserbetriebe, das Landesumweltamts und die Wirtschaftsförderung Brandenburg kamen später zu dem Schluss, dass die Wasserversorgung und -entsorgung zwar machbar sei, allerdings nur mithilfe erheblicher Investitionen. Die ursprünglichen Tesla-Pläne sahen vor, dass in der ersten Ausbaustufe, die 2021 abgeschlossen sein soll, dass Werk pro Jahr mehr als 3,3 Millionen Kubikmeter Wasser benötigen würde. Das entspricht in etwa dem Verbrauch einer mittelgroßen Stadt. Der WSE hätte dann seine Fördermenge um ein Drittel erhöhen müssen.



