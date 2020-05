E-Scooter-Anbieter Tier bietet jetzt auch E-Mopeds an

Flotten-Übernahme in Berlin

Rund 5.000 Fahrzeuge hatte Tier im Februar von dem zu Bosch gehörenden Anbieter Coup gekauft, der den Dienst eingestellt hatte. Wie viele davon zum Start in der Hauptstadt aufgestellt werden, wurde zunächst nicht bekannt.

Der für seine E-Tretroller bekannte Anbieter Tier bietet ab sofort auch den Verleih von Elektromopeds in Berlin an. Die Roller könnten über die App des Unternehmens gebucht werden und würden pro Minute bezahlt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Damit gibt es in der Hauptstadt wieder zwei Leih-Anbieter von Elektro-Mopeds. Das Berliner Start-up Emmy, das unter anderem auch in Düsseldorf und München aktiv ist, hatte seine Flotte über den Winter und während der Corona-Krise weiter betrieben.

Nur noch ein Anbieter in Berlin aktiv

Coup hatte seine Fahrzeuge vor allem in Berlin, Madrid und Paris stationiert. 1.500 Roller waren in der deutschen Hauptstadt unterwegs. Die von Tier übernommene Flotte solle in Berlin wieder mindestens genauso groß sein, hieß es kurz nach dem Kauf.

Tier wolle die ehemalige Coup-Flotte künftig ebenfalls in anderen Städten einsetzen, betonte ein Sprecher am Dienstag. Aufgrund der Corona-Krise sei das eigene Angebot in Berlin derzeit sowohl bei den Mopeds als auch bei den E-Tretrollern deutlich reduziert.

Nach wochenlanger Pause und einem kräftigen Einnahmeschwund kehren inzwischen immer mehr E-Tretroller auf Berlins Straßen zurück. Seit dem 20. April bietet das Unternehmen Lime wieder zunächst 100 E-Scooter zum Ausleihen an. Mitte März hatten Lime und einige andere Vermieterfirmen ihre Roller eingesammelt. Wegen ausbleibender Touristen und einer stark gesunkenen Mobilität aufgrund der Ausgangsbeschränkungen infolge der Corona-Krise war zuletzt die Nachfrage nach E-Tretrollern in Berlin massiv eingebrochen.