Die Handwerkskammer Berlin hofft trotz Corona-Krise in diesem Sommer auf ähnlich viele Ausbildungsverträge wie im Vorjahr. In 2019 waren es rund 3.900, die bis zum Jahresende noch Bestand hatten. "Wir hoffen, dass dieses Niveau auch in diesem Jahr gehalten werden kann", sagte Handwerkskammer-Geschäftsführer Ulrich Wiegand der Nachrichtenagentur DPA.

Das Beratungsangebot in den Arbeitsagenturen und in den allgemeinbildenden Schulen sei coronabedingt aber eingeschränkt. Die größte Herausforderung sei daher aktuell, Jugendliche in die Ausbildung zu vermitteln, erklärte Wiegand. Aus Sicht der Handwerkskammer geht aber noch manches: "Bis zum Start des Ausbildungsjahres sind es noch einige Monate", so der Geschäftsführer.