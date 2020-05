Berlin unterstützte das Vorhaben am "Werner-von-Siemens Centre for Industry and Science" mit Fördermitteln aus dem Innovationsförderprogramm Pro FIT, wie die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe am Freitag mitteilte.

Allerdings bedeutet der Start des Projekts noch keinen Fortschritt für den Campus Siemensstadt 2.0 in Spandau. Erst in zwei Jahren soll mit dem Bau begonnen werden, 2030 dann Eröffnung gefeiert werden. Mitte 2019 war von Unternehmen und Senat das "Werner-von-Siemens Center for Industry an Science" gegründet worden, das von Siemens und dem Land Berlin mit jeweils 7,5 Millionen Euro ausgestattet wird. 70 Hektar historische Industriefläche sollen dann zu Berlins erster "Smart City in der City" werden, die neben den Forschungszentren auch 2.750 neuen Wohnungen beinhalten wird.

Das Projekt weist ein Projektvolumen von rd. 14,7 Millionen Euro auf und wird mit Zuschüssen aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sowie Landesmitteln in Höhe von insgesamt rund 9,9 Millionen Euro gefördert. An dem Vorhaben sind 13 Berliner Industriepartner und verschiedene Institute der Fraunhofer Gesellschaft und der Technischen Universität Berlin sowie die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung beteiligt.