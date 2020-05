Probleme sieht Jende vor allem bei höheren Kosten wegen der Corona-Pandemie, die refinanziert werden müssten. Dazu gehöre die Unterbringung der Erntehelfer, die wegen der Einhaltung der Abstandsregeln großräumiger erfolgen solle, mehr Bäder müssten bereitstehen sowie Masken und Desinfektionsmittel angeschafft werden.

Zudem müsse die Arbeit in kleineren Gruppen organisiert werden. Auch würden Erntehelfer an der Grenze abgeholt, damit polnische Fahrer nicht in Quarantäne müssten. "Die Betriebe haben einen Großteil der Anstrengungen schon selbst übernommen", sagte Jende. Wahrscheinlich würden in dieser Saison Angebote für Selbstpflücker und eine Direktvermarktung vom Hof ausgeweitet.

Die Anbaufläche ist nach Angaben des Gartenbauverbandes in den vergangenen Jahren zurückgegangen. 2017 wurden die kalorienarmen Früchte in Brandenburg noch auf etwa 550 Hektar angebaut, 2018 waren es 461 und im Folgejahr etwa 370. In diesem Jahr rechnet der Verband mit einer Fläche von etwa 350 Hektar.



